Директор "приватовской" АЗС начал поставки угля для "Центрэнерго", - СМИ

Госпредприятие "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Об этом сообщает enkorr.

Копию договора на поставку угля обнародовали сразу несколько СМИ, этакже факт поставок косвенно подтвердил Независимый профсоюз горняков Украины, письмо которого обнародовало агентство УНИАН.

ООО "Нафта Форс" зарегистрировано в августе 2018 года в Борисполе. Единственный учредитель и директор - Павел Алексеенко. Человек с такими же ФИО и адресом прописки значится учредителем ООО "Марио Групп".

ООО "Марио Групп" в 2018 году управляло столичной АЗС ANP по бульвару Дружбы народов,42, о чем свидетельствуют решение Печерского райсуда Киева. В 2017-2018 годах "Марио Групп" участвовало в государственных тендерах, продавая талоны "Авиас" через сеть АЗС "Привата".

Фото: enkorr.com.ua

В системе ProZorro сохранилась справка ООО "Марио Групп" с подписью П.Алексеенко, в которой компания подтверждает, что имеет право отпускать талоны через сеть АЗС "Привата".

Напомним, в июлк издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что "Центрэнерго" перешло под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. Раньше статус неофициального куратора государственного энергетического сектора имел Виталий Кропачев, которого связывали с депутатом Игорем Кононенко, но в начале июля его сменил непубличный донецкий бизнесмен - Виталий Беляков.

Сам Коломойский эту информацию отрицает. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", - сказал тогда он.