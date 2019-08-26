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В России заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"

Уложены уже 1855 км газопровода.

В России заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2"
Фото: pikabu.ru

Строительство трубопровода "Северный поток-2", запуск которого поставит под угрозу транзит газа через Украину, выполнено на 75%.

Об этом говорится на сайте Nord Stream 2.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток ‑ 2». Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - сообщила компания.

Прокладка труб полностью завершена в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на "продвинутом этапе".

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

Несмотря на это Германия на собирается отказываться от строительства "Северного потока-2". Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер и канцлер Ангела Меркель говорили, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.

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