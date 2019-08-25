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Зеленский пообещал главе Всемирного банка земельную реформу и независимость НБУ

Дэвид Мелпас заявил о готовности помогать Украине.

Зеленский пообещал главе Всемирного банка земельную реформу и независимость НБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мелпасом заявил о планах провести земельную реформу, завершить анбандлинг "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также пообещал уважать независимость Национального банка Украины.

Об этом говорится в блоге Мелпаса в Financial Times, где он перечисляет основные шаги, необходимые для ускорения экономического роста Украины.

"Критически важным первым шагом является привлечение больших инвестиций. Для этого Украине потребуется разрешить рыночную конкуренцию, ликвидировать монополии и укрепить верховенство права. Государственные предприятия присутствуют почти в 30 секторах экономики и занимают значительную долю рынка более чем на половине рынков, где они работают", - написал Мелпас.

В качестве примера он привел газовый сектор, где доминирующее положение занимает НАК "Нафтогаз Украины".

Далее Мелпас пишет о банковской сфере. В частности, он посоветовал Украине ввести механизм списания полностью обеспеченных неработающих кредитов, а также гарантировать менеджменту и набсоветам банков защиту от необоснованного судебного преследования. Кроме того, он призвал как можно скорее завершить назначение независимых набсоветов в госбанки и защитить независимость Национального банка.

В-третьих, по мнению главы Всемирного банка, Украина должна в полной мере воспользоваться возможностями своего сельского хозяйства. "Украина занимает первое место по площади пахотных земель в Европе, но урожайность с гектара намного ниже, чем во Франции или Германии. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% минеральных удобрений", - говорится в статье.

Мелпас призвал также снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения и запустить рынок земли. По его мнению, это станет толчком для инвестиций в механизацию и ирригацию, будет стимулировать переход к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью, улучшит доступ к капиталу небольших хозяйств.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых точек роста, на которые я буду ссылаться в своих встречах в G7... Серьезный мандат доверия народа открывает властям путь к быстрым изменениям, и Всемирный банк полон решимости оказать поддержку в этом сложном путешествии к более свободной и сильной Украине", - написал Мелпас.

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