Ремонт и оборудование для Антикоррупционного суда стоили 12 млн гривен

На ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда постратили 12 млн гривен. Об этом сказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

"Стоимость ремонта получилась... по помещениям 5 млн гривен", - сообщил он. Стоимость компьютерной техники - около 4 млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще 3 млн гривен.

В целом в 3 помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.

Напомним, сегодня, 5 сентября в Украине начал работу Антикоррупционный суд. Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент - 968 тыс. гривен).