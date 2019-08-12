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Дела относительно коррупционных действий 38 судей направлены в суд, - НАБУ

Еще шести судьям объявлено подозрение.

Дела относительно коррупционных действий 38 судей направлены в суд, - НАБУ
Фото: Цензор

По состоянию на 30 июня 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

Так, в августе прошлого года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении судей. Три из них - по факту получения взятки. Речь идет о судьях ОАСК, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепропетровска.

За год ни по одному из этих дел не вынесено решение.

Причинами такой ситуации, как отмечают в НАБУ, являются отпуска, болезни, занятость коллегии судей; неявка сторон дела; рассмотрение большого количества ходатайств.

В НАБУ выразили надежду, что с началом работы в сентябре Антикоррупционного суда в каждом из дел будет поставлена "точка".

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что до конца года ВАКС должен вынести более 20 приговоров.

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