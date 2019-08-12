Зеленский уволил 11 глав РГА во Львовской области

Все они уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении с занимаемых должностей глав 11 районных государственных администраций Львовской области: Бродовской, Буской, Жидачевской, Золочевской, Николаевской, Перемышлянской, Радеховской, Сколевской, Сокальской, Старосамборской и Яворовской.

Соответствующие распоряжения №№251/2019-рп – 261/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте президента.

Отмечается, что все главы РГА уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Уволены с занимаемых должностей главы Бродовской райадминистрации Игорь Крыськив (распоряжение №251/2019-рп), Буской райадминистрации Петр Мороз (распоряжение №252/2019-рп), Жидачевской райадминистрации Василий Татарин (распоряжение №253/2019-рп), Золочевской райадминистрации Владимир Недзельский (распоряжение №254/2019-рп), Николаевской райадминистрации Андрей Коса (распоряжение №255/2019-рп), Перемышлянской райадминистрации Владимир Танчин (распоряжение №256/2019-рп), Радеховской райадминистрации Сергей Ивах (распоряжение №257/2019-рп), Сколевской райадминистрации Богдан Янко (распоряжение №258/2019-рп), Сокальской райадминистрации Андрей Дяченко (распоряжение №259/2019-рп), Старосамборской райадминистрации Иван Грысь (распоряжение №260/2019-рп), Яворовской райадминистрации Игорь Самардак (распоряжение №261/2019-рп).

В состав Львовской области входит 20 районов и девять городов областного подчинения.

Напомним, ранее Зеленский уволил семерых глав РГА в Донецкой области.