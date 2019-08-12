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Порошенко побывал на допросе в ГБР, следующий может пройти с детектором лжи (обновлено)

Пятый президент отказался от комментариев.

Порошенко побывал на допросе в ГБР, следующий может пройти с детектором лжи (обновлено)
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в понедельник утром побывал на допросе в Государственное бюро расследований. Видео опубликовал телеканал "Прямой".

Порошенко вызывали на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала. От каких-либо комментариев на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

У здания бюро собрались сторонники экс-президента, в том числе и депутаты от "Евросолидарности" Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович. Также у здания ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко.

Обновление. Директор ГБР Роман Труба позже сообщил, что допрос продлился два часа.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. Это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - говорится в телеграм-канале Трубы.

Производство ГБР касается телеканала "Прямый".

Конечным бенефициарным владельцем ООО "Телеканал "Прямой" является бывший глава Киевской горадминистрации Владимир Макеенко. 

В конце июня на встрече с журналистами Макеенко заявил, что если он решит продавать телеканал, Порошенко получит опцион на покупку.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" откровенно поддерживал Порошенко.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

6 августа стало известно, что Госбюро открыло производство против Порошенко о незаконном пересечении границы во время поездки на Мальдивы. Ранее Порошенко заявил, что ни одной повестки или приглашения в ГБР он не получал, а также, что в отношении него нет открытых уголовных дел.

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