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Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Киев

Премьер Израиля примет участие церемонии в Бабьем Яру и встретится с Зеленским.

Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Киев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа прилетит в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на власти Израиля, пишет newsru.co.il.

Нетаньяху намерен принять участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. 18 августа 1943 года в Бабьем Яру начался третий период регулярных расстрелов, связанный с отступлением нацистских войск из Киева.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

Это будет первый приезд Нетаньяху в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся еще в марте 1999 года.

Кроме того, он станет первым иностранным лидером, приехавшим в Украину при президенте Зеленском, за исключением премьер-министра Молдовы Майи Санду.

Напомним, раньше Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для мирного урегулирования между Россией и Украиной.

По информации израильских СМИ, президент России приглашен 7 сентября 2019 года в Иерусалим, на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

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