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"Слуга народа" намерена ускорить децентрализацию, чтобы провести местные выборы

В одном из вариантов для завершения реформы понадобится изменить Конституцию.

"Слуга народа" намерена ускорить децентрализацию, чтобы провести местные выборы
Фото: Lb.ua

Партия "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы. Об этом сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Я очень поддерживаю Андрея Богдана в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - сказал Корниенко.

Политик упомянул несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации, одна из моделей предусматривает внесение изменений в Конституцию.

"Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано, и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят", - сказал он.

"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень", - сказал Корниенко.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

На досрочных выборах в Верховную Раду партия президента получила 254 депутатских мандата и сможет единолично сформировать коалицию.

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