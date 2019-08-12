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ВККСУ: В Украине профессия судьи становится все более женской

На конкурсах на должности судей местных общих судов победили 310 женщин и только 157 мужчин.

ВККСУ: В Украине профессия судьи становится все более женской
Фото: Факты

По результатам проведенного Высшей квалификационной комиссией судей Украины на конкурсах на должности судей местных общих судов победили 310 женщин и только 157 мужчин.

Об этом сообщается на сайте ВККС.

"Похоже, что профессия судьи становится женской в Украине, ведь среди 467 победителей конкурса, которых 7 августа 2019 объявила ВККСУ, почти вдвое больше женщин. Долгое время считалось, что обладатели мантий - это мужчины, однако ситуация меняется и сегодня уже среди 5399 судей: 2820 - женщины, а 2579 - мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двух конкурсах в Верховный Суд среди назначенных судей большинство составляли мужчины: в первом конкурсе - 64 мужчины и 54 женщины; во втором - 45 мужчин и 30 женщин. Среди предназначенных судей Высшего  антикоррупционного суда тоже больше мужчин (24 мужчин и 14 женщин).

"Отметим, что среди победителей нынешнего отбора судей подавляющее большинство, а именно 380 - юристы в возрасте 30-39 лет. Лишь два человека старше 50 лет. Возраст самого молодого победителя конкурса одинаков как среди мужчин, так и среди женщин - 31 год. А вот самому старшему мужчине - 53 года, а женщине - 51", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей судей местных судов.

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