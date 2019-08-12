Зеленский уволил семерых глав РГА в Донецкой области

Все главы РГА уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей глав семерых районных государственных администраций Донецкой области: Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской и Ясиноватской.

Соответствующие распоряжения №№244/2019-рп - 250/2019-рп от 12 августа опубликованы на официальном сайте президента.

Все главы РГА уволены с обоснованием "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Так, уволены с занимаемых должностей главы Бойковской райадминистрации Александр Романюк (распоряжение №244/2019-рп), Добропольской райадминистрации Дмитрий Кирносов (распоряжение №245/2019-рп), Константиновской райадминистрации Наталия Винниченко (распоряжение №246/2019-рп), Никольской райадминистрации Олег Решетняк (распоряжение №247/2019-рп), Покровской райадминистрации Анатолий Шишко (распоряжение №248/2019-рп), Славянской райадминистрации Евгений Данилюк (распоряжение №249/2019-рп), Ясиноватской райадминистрации Николай Коваленко (распоряжение №250/2019-рп).

В состав Донецкой области входит 19 районов (из них 14 находятся на подконтрольной Украине территории) и 28 городов областного подчинения (из них 15 - на подконтрольной территории). На линию разграничения с оккупированной пророссийскими боевиками территорией выходят Бахмутский, Константиновский, Ясиноватский, Марьинский и Волновахский районы.

Напомним, ранее Зеленский уволил глав четырех РГА в Донецкой и Львовской областях.