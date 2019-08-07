Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки

Кандидат в народные депутаты Андрей Алеша от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который баллотировался в парламент по округу №51 в Донецкой области, заставил людей вернуть свои подарки после того, как проиграл выборы.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин, обнародовав копию расписки.

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

"В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей партией регионов, а ныне "... За жизнь", и их избирателем. Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью. Путинский кандидат А. Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!", - написал Веселкин в фейсбуке.

Как сообщалось, бизнесмена Андрея Алешу считают другом старшего сына экс-президента Александра Януковича и куратором ПАО "Укрзализныця" по делу о финансировании терроризма.