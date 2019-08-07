"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Группа компаний "Добробут" купила клинику "Борис"
Группа компаний "Добробут" купила клинику "Борис"
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
ГлавнаяПолитика

Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки

Перед выборами кандидат дарил избирателям инструменты и оборудование.

Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки
Андрей Алеша
Фото: alyosha.org.ua

Кандидат в народные депутаты Андрей Алеша от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который баллотировался в парламент по округу №51 в Донецкой области, заставил людей вернуть свои подарки после того, как проиграл выборы.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин, обнародовав копию расписки.

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

"В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей партией регионов, а ныне "... За жизнь", и их избирателем. Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью. Путинский кандидат А. Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!", - написал Веселкин в фейсбуке.

Как сообщалось, бизнесмена Андрея Алешу считают другом старшего сына экс-президента Александра Януковича и куратором ПАО "Укрзализныця" по делу о финансировании терроризма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также