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В аэропорту Ливии уничтожили украинский Ил с гуманитарным грузом

Через 40 минут после инцидента фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ.

В аэропорту Ливии уничтожили украинский Ил с гуманитарным грузом
ИЛ-76ТД. Иллюстративное фото
Фото: Скриншот с видео.

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора компании Елена Малахова.

Информацию о нападении на самолет Ил-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД. "В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Как рассказала Малахова, борт выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

Примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Ранее Госавиаслужба Украины запретила любые полеты в Ливию из-за обострения ситуации в стране.

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