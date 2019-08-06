Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы нового парламента

Генпрокурор Юрий Луценко подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Как только новый парламент соберется ... я подам заявление об отставке», - заявил он.

Как сообщалось, 1 августа Юрий Луценко вышел на работу после отпуска в Провансе. В отпуск генпрокурор ушел сразу после выборов в Раду.

21 июля штабе партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что исходя из его предвыборных обещаний, коррупционеров начнут "сажать" после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора. Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

Ранее сегодня представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях.