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​Главный кандидат в министры здравоохранения заявил о планах остаться в Раде

"Это была бы самая большая ошибка команды Зеленского назначить меня министром".

​Главный кандидат в министры здравоохранения заявил о планах остаться в Раде
Фото: Макс Левин

Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, избранный депутатом Верховной Рады, сказал, что его назначение министром здравоохранения было бы ошибкой.

Об этом пишет "НВ".

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал он во вторник на пресс-конференции, посвященной покупке группой компаний "Добробут" клиники "Борис".

Радуцкий заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

К 1 сентября он собирается предоставить аудит медицинской реформы, реализацию которой планируют продолжать.

"Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10−15 млрд", - заявил он.

Напомним, глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua заявил, что не слышал других кандидатур на пост министра здравоохранения, кроме Радуцкого.

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