Партия Порошенко считает бесперспективным "мальдивское" дело ГБР

Партия "Европейская солидарность" заявила, что бывший президент Петр Порошенко не нарушал законодательство при пересечении границы во время поездки на Мальдивы в начале 2018 года.

Об этом говорится в комментарии "ЕС" в связи с новым уголовным делом Государственного бюро расследований в отношении Порошенко.

"Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. Андрея Портнова и его «мальчиков по вызову» из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. «Поддельные документы» существуют только в их болезненном воображении. Как и все остальные фейки, положенные в основу многочисленных «расследований», которые штампует их общий конвейер", - сказано в заявлении.

В "Евросолидарности" также прокомментировали заявление Портнова о том, что против Порошенко возбудили дело в Панаме.

"У Порошенко нет компаний в этой стране. В то же время, статья 385 уголовного кодекса Панамы предусматривает ответственность за ложь под присягой - именно для таких, как Портнов", - сказано в заявлении.

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. По документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы "под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".