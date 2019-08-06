Российский пропагандист Соловьев в начале 10-х годов чуть не стал ведущим на "1+1", - Коломойский

Российский пропагандист Владимир Соловьев в начале 10-х годов собирался переехать в Украину и работать на "1+1".

Об этом в интервью РБК рассказал олигарх Игорь Коломойский, которому принадлежит телеканал.

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы", - рассказал олигарх.

Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на "1+1".

Однако впоследствии журналиста "простили" и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, "был его товарищем", с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего. "Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один", - заявил он.

Сам Соловьев заявил, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было". "Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно", - подчеркнул журналист. Он отметил, что "не знает никаких Александров Шапиро" и что работает на ВГТРК с 2010 года и "никаких проблем" в России в 2010–2011 годах у него не было.

Напомним, что сейчас Соловьев ведет еженедельную программу на "России-1". При этом он является резидентом Италии и владеет там несколькими виллами.