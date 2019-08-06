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Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электрокаров

Закон вступит в силу в начале 2020.

Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электрокаров
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электромобилей №10405. Об этом сообщается на сайте парламента.

Данный закон Верховная Рада приняла 11 июля. В пояснительной записке к документу говорится, что одной из проблем, которая тормозит развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.

Приняв закон, Верховная Рада поручила МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, ГосЧС в течение полугода после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Штраф за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей или создание препятствий водителям электрокаров предусмотрен в размере 340-510 грн. Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский одобрил возвращение "зеленого" тарифа для домашних СЭС.

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