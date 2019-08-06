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Зеленский одобрил возвращение "зеленого" тарифа для домашних СЭС

Закон позволит до 2030 года устанавливать домашние СЭС до 30 кВт и получать "зеленый" тариф.

Зеленский одобрил возвращение "зеленого" тарифа для домашних СЭС
Фото: http://www.domik.net

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать "зеленый" тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.

На сайте Верховной Рады указано, что закон возвращен с подписью президента.

Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций, расположенных на придомовых территориях. Согласно документу, депутаты дали возможность устанавливать домашние СЭС мощностью до 50 кВт при условии установки их на крышах домов либо других сооружениях.

В июне президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, предлагающий вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Однако в июне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предлагал вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

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