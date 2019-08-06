В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
ГлавнаяЭкономикаГосударство

В 2019 году в Днепропетровской области открыли 9 котельных на альтернативном топливе

Котельные работают на пеллетах, что значительно дешевле традиционного газа, угля и электроэнергии.

В 2019 году в Днепропетровской области открыли 9 котельных на альтернативном топливе
Фото: vdalo.info

С начала этого года в Днепропетровской области заработали 9 новых котельных на альтернативном топливе. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской облгосадминистрации.

Котельные работают на пеллетах. Восемь из них обеспечивают теплом школы, больницы, детсады и жилые дома. Еще одну котельную построили на птицефабрике в Никопольском районе. В качестве топлива там используют отходы птицеводства.

«Отопление на пеллетах значительно дешевле традиционного газа, угля и электроэнергии. А еще это - вклад в энергонезависимость страны. Ведь твердотопливные котельные работают исключительно на деревянной опилках и подсолнечной шелухе», - сказано в сообщении.

К примеру, одна из таких котельных с двумя котлами мощьностью 3 МВт в Василькове обогревает 18 отдельных зданий. 

Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций, расположенных на придомовых территориях. Согласно документу, депутаты дали возможность устанавливать домашние СЭС мощностью до 50 кВт при условии установки их на крышах домов либо других сооружениях.

Однако в июне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также