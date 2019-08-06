В 2019 году в Днепропетровской области открыли 9 котельных на альтернативном топливе

Котельные работают на пеллетах, что значительно дешевле традиционного газа, угля и электроэнергии.

С начала этого года в Днепропетровской области заработали 9 новых котельных на альтернативном топливе. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской облгосадминистрации.

Котельные работают на пеллетах. Восемь из них обеспечивают теплом школы, больницы, детсады и жилые дома. Еще одну котельную построили на птицефабрике в Никопольском районе. В качестве топлива там используют отходы птицеводства.

«Отопление на пеллетах значительно дешевле традиционного газа, угля и электроэнергии. А еще это - вклад в энергонезависимость страны. Ведь твердотопливные котельные работают исключительно на деревянной опилках и подсолнечной шелухе», - сказано в сообщении.

К примеру, одна из таких котельных с двумя котлами мощьностью 3 МВт в Василькове обогревает 18 отдельных зданий.

Напомним, в апреле 2019 года Верховная Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций, расположенных на придомовых территориях. Согласно документу, депутаты дали возможность устанавливать домашние СЭС мощностью до 50 кВт при условии установки их на крышах домов либо других сооружениях.

Однако в июне Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.