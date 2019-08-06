У Зеленского сообщили о резком снижении поставок дизтоплива из России

Министр Омелян пошутил, что на журналистах NewsOne, 112 и ZIK это не скажется.

Поставки дизельного топлива из России в августе снизятся примерно в два раза. Об этом на брифинге во вторник сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тысяч до 100 тысяч тонн", - сказал Герус.

Это связано с повышением пошлин на трубопроводный дизель. С 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Герус выразил уверенность, что эти объемы будут полностью замещены из других источников и дефицита в стране не будет.

Он сказал, что российский дизель будет компенсирован увеличением поставок из Беларуси с Мозырского НПЗ. Также ожидается увеличение поставок из Литвы, других стран Евросоюза и небольшой рост производства на украинских заводах.

"Поэтому по августу мы видим огромный ресурс из Беларуси, по морю и из стран Евросоюза. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля с России. В сентябре будут еще дополнительные поставки морем, будут поставки с Мозырского завода на уровне августа. То есть мы видим абсолютно стабильные следующие три месяца. В октябре сезонный спрос снижается", - сказал представитель президента.

По прогнозам Геруса, снижение поставок из России приведет к тому, что доля российского дизеля на украинском рынке снизится с 45% до 25% августе и 10-15% в сентябре.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, который тоже принимал участие в брифинге, пошутил, что на журналистах NewsOne, 112 и ZIK эта ситуация не скажется.

Эти телеканалы контролируются окружением Виктора Медведчука, который также связан с ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое эксплуатирует украинский участок продуктопровода "Самара - Западное направление".

Владельцем "ПрикарпатЗападтранса" с 2016 года была швейцарская International Trading Partners AG. Владельцем этой компании является гражданин Германии Анатолий Шеффер. По данным "Наших грошей", он входит в окружение кума Путина Виктора Медведчука. О том, что "ПрикарпатЗападтранс" сейчас контролируется Медведчуком, писали оппозиционные политики, такие как Игорь Луценко и Сергей Лещенко.