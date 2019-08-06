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В "амбарной книге" Партии регионов нет подписи Манафорта, - Луценко

Напротив фамилии американского политтехнолога стоит подпись нардепа Геллера.

В "амбарной книге" Партии регионов нет подписи Манафорта, - Луценко
Фото: Макс Левин

В так называемой "амбарной книге" Партии регионов напротив фамилии американского политтехнолога и консультанта Виктора Януковича Пола Манафорта стоит подпись народного депутата Евгения Геллера.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире Радио НВ.

"В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин [Артем] Сытник [глава Национального антикоррупционного бюро, — Ред.], объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом", - сказал глава ГПУ.

В то же время Луценко подчеркнул, что существуют другие доказательства против Манафорта.

"С оффшорных юрисдикций он получал средства, похожие на те (по размерам), о которых шла речь в "черной кассе", но сама "черная касса“" не могла быть таким доказательством", - сказал генпрокурор.

Напомним, в 2016 году Лещенко опубликовал одну страницу из книги "черной бухгалтерии" Партии регионов, исходя из которой общая сумма затрат на политические нужды клана Януковича составила более $66 миллионов.

В материалах "черной бухгалтерии" ПР также оказалась фамилия Пола Манафорта - американского политтехнолога, который на то время возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа.

11 мая 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко "врагом" главы Белого дома.

Лещенко ответил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны главы ГПУ Юрия Луценко.

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