Полиция пришла с обыском в Приватбанк (обновлено)

Следственные действия начались на следующий день после встречи Коломойского с Зеленским.

Сотрудники полиции в среду, 11 сентября, пришли с обыском в Приватбанк.

В официальном заявлении банка говорится, что в 12:00 в головной офис в Днепре прибыла "группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска".

Следственные действия проводятся по определению Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября.

Основанием для него стало "якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка. ПриватБанк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса", - говорится в заявлении.

Инвестбанкир Сергей Фурса отметил, что обыск был начат на следующий день после того, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал Фурса в фейсбуке.

Напомним, что Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.