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В "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей

Угроза несвоевременного начала отопительного сезона существует для жителей некоторых микрорайонов столицы.

В "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей
Фото: moygrad.kiev.ua

Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В частности речь идет о компании "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье-Сервис "," Сент София Проперти Менеджмент "," Щорса, 32 ЖЕП ", предприятие" Групповая котельная МВД Украины ", ОСМД" Победа 131-А "и" Юрковская 28 ".

Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК "Нафтогаз Украины" - ниже установленного законодательством минимального уровня.

В то же время подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - а именно, 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла "Киевтеплоэнерго", добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.

"Нафтогаз" призывает столичных теплопроизводителей, которые не соблюдают требований законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня. Также компания просит столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений.

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