Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Яблоки и картофель стали почти вдвое дороже.

Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2019 года. Данные опубликованы на сайте Госстата.

С начала года больше всего подорожали яблоки - на 88%, до 17,3 грн за килограмм, и картофель - +87,7%, до 15,0 грн за килограмм.

Цены на лук снизились на 38,1%, до 10,4 грн за килограмм, цены на свеклу упали на 26,6% до 8 грн, цены на морковь снизились на 16,7% до 10 грн.

Яйца подешевели на 19,1%, до 19,9 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 12,0% до 44,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,4% до 91,9 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 10,6% до 16,9 грн за бутылку.

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также