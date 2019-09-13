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Арбитраж в Гааге отказал России в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка

Производство переходит к следующему этапу.

Арбитраж в Гааге отказал России в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка
Фото: Сергей Нужненко

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств в рамках иска Приватбанка.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств по отношению к ПриватБанку касательно активов в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ. Российская Федерация не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.

Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде, производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Напомним, Приватбанк прекратил обслуживать клиентов в Крыму в марте 2014 года. Позже в том же году подконтрольный России парламент оккупированного Крыма "национализировал" имущество Приватбанка и других компаний группы "Приват" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В список вошло свыше 100 различных объектов.

Летом 2015 года банк подал иск к Россиийской Федерации о защите утраченных в Крыму инвестиций.

В декабре 2016 года Приватбанк чуть не обанкротился и был национализирован государством Украина.

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