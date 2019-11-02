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Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс

Рейс "Ровно - Шарм-эль-Шейх" выполнялся с 23 марта.

Ровенский аэропорт закрыл единственный рейс
Фото: radiotrek.rv.ua

Авиакомпания Bukovyna Airlines (Черновцы) совместно с туристическим оператором Join Up закрыли 30 октября рейс "Ровно - Шарм-эль-Шейх".

Согласно сообщению международного аэропорта "Ровно", за время выполнения пассажирских перевозок в период с 23 марта по 30 октября были осуществлены 64 рейса, обслужен 11 031 пассажир, из них около 40% из Беларуси.

Рейс в Египет был первым и единственным рейсом в аэропорту в 2019 году.

Также Join Up рассматривала возможность запуска авиарейса из Ровно в Анталию (Турция).

Для жителей Беларуси был организован трансфер в аэропорт "Ровно". Полеты совершались на самолете MD-83.

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Источник: "Українські новини"
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