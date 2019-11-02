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Суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Трампа с Зеленским

Документы должны быть предоставлены до 22 ноября.

Суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Трампа с Зеленским
Фото: EPA/UPG

Федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовал детали разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает Reuters.

"Распоряжение окружного судьи США Кристофера Купера в Вашингтоне обязало Госдепартамент до 22 ноября передать документы американской надзорной группе, которая ранее хотела получить доступ к ним на основании закона о публичных записях", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте заявили, что эти показания "могут содержать дополнительную информацию помимо транскрипции самого звонка".

29 октября сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман рассказал о важных пропусках в расшифровке разговора Трампа и Зеленского.

Расшифровка разговора Трампа и Зеленского, которую обнародовал Белый дом, была не дословной, а составленной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

Ранее суд объязал Госдеп обнародовать переписку по Украине.

31 октября Палата представителей США проголосовала за формальное начало импичмента Трампа.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с Владимиром Зеленским американскому народу.

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