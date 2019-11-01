Дата встречи в "нормандском формате" зависит от РФ, - Пристайко

Определение даты проведения встречи лидеров "нормандского формата" зависит от российской стороны. Украина, Франция и Германия готовы к саммиту.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"Это правда, да, действительно, зависит сейчас от российской стороны больше, потому что мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты", - заявил Пристайко.

Он напомнил, что этими договоренностями было признание "формулы Штайнмайера" и разведение сил на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

"Сегодня мы подходим к разведению в последнем, третьем участке, то есть, в принципе, мы создадим все необходимые условия. Разведем в Петровском, и, к сожалению, обстрелы свидетельствуют, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей", - сказал Пристайко.

Министр напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого речь шла о согласовании даты встречи.

"Мы, французы и немцы имеем готовность встретиться в ближайшее время. Это зависит от российской стороны. На сегодняшний момент, вы видите по их риторике, все сводится к тому, что мы все же в ближайшее время встретимся", - сказал Пристайко.

Отдельно он отметил, что окончательная дата встречи определяется.

Я знаю, что немецкие коллеги говорили с Российской Федерацией тоже. Давайте попробуем подумать о том, что никаких, кроме технических преград, на сегодняшний день нет", - заявил Пристайко.

"Будем надеяться, что Россия найдет удобное время для всех четырех стран, и в Берлине, в Париже, - нам не важно, где, в Минске. Это не имеет значения для нас для всех. Главное, чтобы состоялась", - сказал Пристайко.

Напомним, 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.

30 октября Путин подтвердил готовность к участию в саммите "нормандской четверки".

Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.