"Не трогайте демократию в Украине": депутаты от "ЕС" заступились за Федину и Марусю Зверобой

Возбуждение уголовных производств за высказывания народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

Об этом говорится в заявлении фракции партии "Европейская Солидарность".

Фото: eurosolidarity.org

Депутаты обращают внимание, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

По их мнению, недопустимым является комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновным Софию Федину.

"В то же время игнорируя факт госизмены депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС", - отмечается в заявлении.

Депутаты от "ЕС" называют "вопиющими" и угрозы журналистам тюрьмой до 7-ми лет с трибуны Верховной Рады от народного депутата фракции "Слуги народа" Богдана Яременко.

"Напоминаем, когда нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников - против него не возбуждалось уголовное производство в отношении терроризма и угрозы убийством", - отмечается в документе.

"Нынешний президент, как никто другой пользовался полной свободой слова. Его никто не преследовал ни за сцены расстрела парламента, ни за похороны действующего главы государства, ни за сравнение Украины с проституткой. Даже такие экстравагантные формы критики безнаказанно существовали, потому что настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран", - подчеркивают депутаты.

Во фракции партии "Европейская Солидарность" требуют закрыть уголовные производства. "Не трогайте демократию в Украине, потому что, преследуя свободу слова, вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушают ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ГПУ открыла уголовное дело за обсуждение вариантов гибели Зеленского.

Напомним, 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".