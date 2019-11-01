Главой Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов 1 ноября представил нового главу Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

"Выполняя поручение президента Владимира Зеленского, Трофимов зачитал указ о назначении и вручил новому главе ОГА удостоверение", - сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Прокопенко поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов формировать команду для реализации реформ на территории области.

Прокопенко - политтехнолог и политический консультант. Является выпускником философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук. В 2012-2013 годах он работал советником вице-президента, после возглавлял департамент коммуникации с сотрудниками и корпоративными СМИ нефтяной компании ТНК-ВР.

С 2015 года возглавляет компанию "Прокопенко и партнеры", специализирующейся на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

В 2015 году избран депутатом Черниговского облсовета от фракции "Наш край", спустя год сложил мандат.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

Напомним, с ноября прошлого года Черниговскую ОГА возглавлял Александр Мысник.