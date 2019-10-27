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За заммэра Днепра внесли залог более 600 тысяч гривен

В понедельник Михаил Лысенко собирается выйти на работу.

За заммэра Днепра внесли залог более 600 тысяч гривен
Михаил Лысенко
Фото: https://dp.informator.ua

За заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко внесли залог более 600 тысяч гривен. Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, залог внесли друзья и родственники Лысенко сразу после избрания меры пресечения. В СИЗО он не был.

Отмечается, что Лысенко собирается выйдет на работу уже в понедельник, 28 октября.

Напомним, 26 октября Лысенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Его задержали накануне в аэропорту Харькова. Лысенко был объявлен в розыск по делу о присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

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