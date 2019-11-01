Арахамия анонсировал заседание комитета Рады по нацбезопасности в Золотом

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября.

Об этом сказал член комитета, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Арахамия отметил, что разведение войск около Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран "нормандского формата".

Как сообщалось, в конце октября комитет Рады по деоккупации провел пятидневное выездное заседание на Донбассе. В его работе принимал участие новый советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.