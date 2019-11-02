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На Закарпатье назначили нового руководителя полиции

Им стал 42-летний Александр Канцидайло.

На Закарпатье назначили нового руководителя полиции
Александр Канцидайло (слева)
Фото: https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Главой Национальной полиции в Закарпатской области назначили полковника полиции Александра Канцидайло. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 ноября.

42-летний Канцидайло начал службу в органах внутренних дел в 1999 году оперуполномоченным. До назначения он работал заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

"При такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты – эффективными", - сказал Канцидайло во время представления.

Ранее пост временного и.о. главы полиции Закарпатской области занимал Иван Пеняк.

Напомним, в конце сентября бывшего заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна назначили заместителем главы Нацполиции Украины.

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