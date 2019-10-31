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Трамп заявил, что сделка Джонсона по Brexit может помешать заключению торгового соглашения Британии и США

Президент США уверен, что избрание лидера лейбористов премьер-министром нанесет ущерб Британии.

Трамп заявил, что сделка Джонсона по Brexit может помешать заключению торгового соглашения Британии и США
Фото: EPA/UPG

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что соглашение о Brexit, заключенное при посредничестве Бориса Джонсона, может помешать долгожданной торговой сделке между Великобританией и США.

Об этом пишет The Independent.

"В разговоре с Найджелом Фаражем, давним сторонником президента США, Трамп предсказал, что Джонсон и лидер партии "Брексит" "в конечном итоге сделают что-то потрясающее"", - говорится в сообщении.

Отметив, что он не хочет вмешиваться во внутреннюю политику, Трамп затем заявил, что избрание лидера лейбористов Джереми Корбина премьер-министром нанесет ущерб Британии.

Накануне британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется с помощью досрочных парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, согласованного им ранее с Брюсселем.

Парламент одобрил инициативу премьера Бориса Джонсона со второй попытки.

В сентябре Джонсон и Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года. Реализовать это соглашение будет возможно только после выхода Британии из ЕС.

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