В Нью-Йорке намерены запретить продажу фуа-гра из-за жестокого обращения с птицами

Закон вступит в силу с 2020 года, если его подпишет мэр.

Власти Нью-Йорка поддержали запрет на продажу деликатеса из гусиной или утиной печени - фуа-гра, из-за жестокого обращения с птицами. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что на данный момент фуа-гра есть в меню примерно тысячи ресторанов Нью-Йорка. Запрет объяснили тем, что для производства этого деликатеса птиц принудительно кормят через трубку в горле, из-за чего их печень увеличивается в 10 раз.

Закон вскоре должен подписать глава города Де Блазио, после чего он вступит в силу с 2022 года. За его нарушение предусмотрен штраф в две тысячи долларов.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Украине закрывается единственная фабрика по производству фуа-гра.