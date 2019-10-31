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В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

Замок Сюри был построен около 500 лет назад.

В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил телеканал NHK.

 

Фото: NHK
Пожар начался ночью 31 октября. Полностью сгорел основной зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка. В тушении огня было задействовано 30 пожарных бригад. О пострадавших не сообщалось.
Фото: NHK

Замок Сюри был построен около 500 лет назад. Во времена государства Рюкю, замок был императорской резиденцией. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году. 

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в июле этого года стало известно, что раскопки на Почтовой площади намерены номинировать в список ЮНЕСКО. 

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