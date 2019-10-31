В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил телеканал NHK.
Замок Сюри был построен около 500 лет назад. Во времена государства Рюкю, замок был императорской резиденцией. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.
【動画】沖縄県那覇市にある首里城で火災。城の正殿が激しく燃えています。https://t.co/DR8RG4zTyj#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/6QfdXQVabU— NHKニュース (@nhk_news) 30 октября 2019 г.
В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в июле этого года стало известно, что раскопки на Почтовой площади намерены номинировать в список ЮНЕСКО.