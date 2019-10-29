В понедельник, 28 октября, в Киеве в больнице скорой помощи на улице Братиславской, 3 произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила в 13:33. На место были направлены спасатели из ближайших подразделений.

Как выяснилось, пожар возник на третьем этаже в одном из кабинетов, где горела мебель. Спасатели приступили к тушению и эвакуации людей.

Фото: dsns.gov.ua

"В 14:02 огонь на площади 20 кв. м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать. Во время тушения пожара по автолестнице были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно над очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Напомним, в сентябре в Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь.