Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В киевской больнице скорой помощи произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

В киевской больнице скорой помощи произошел пожар
Фото: dsns.gov.ua

В понедельник, 28 октября, в Киеве в больнице скорой помощи на улице Братиславской, 3 произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила в 13:33. На место были направлены спасатели из ближайших подразделений.

Как выяснилось, пожар возник на третьем этаже в одном из кабинетов, где горела мебель. Спасатели приступили к тушению и эвакуации людей.

Фото: dsns.gov.ua

"В 14:02 огонь на площади 20 кв. м удалось локализовать, а в 14:32 - ликвидировать. Во время тушения пожара по автолестнице были спасены три человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек. В ходе ликвидации пожара, на 2-м этаже (непосредственно над очагом пожара) проводились операции, поэтому электропитание не выключалось, тушение пожара осуществлялось с помощью огнетушителей", - сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Напомним, в сентябре в Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также