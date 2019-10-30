В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Любить по-немецки
Любить по-немецки
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
ГлавнаяМир

Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ, получит до $25 млн

Его вывезли из Сирии вместе с семьей.

Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ, получит до $25 млн
Фото: interfax.ru

Информатор, который помог выследить главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, получит вознаграждение в размере до $25 млн.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все $25 млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади", - говорится в публикации.

Данных о имени информатора и даже о его гражданстве нет. Их не разглашают в целях безопасности.

По неофициальной информации, это араб-суннит, который хотел отомстить ИГИЛ за смерть своего родственника. По словам другого американского чиновника, информатор захотел сотрудничать, поскольку потерял веру в аль-Багдади.

Этот человек был вхож в окружение аль-Багдади и в момент спецоперации, во время которой главарь ИГИЛ взорвал себя, находился в том же доме. Через два дня его вывезли из страны вместе с семьей.

Информатор изначально связался с курдами из "Сирийских демократических сил", позже те сообщили об агенте американцам.

Напомним, что о гибели аль-Багдади стало известно 27 октября.

"Багдади был больным и безнравственным человеком. Он был убит жестоким образом: он убегал как трус. Он умер как собака, как трус. Мир стал значительно безопаснее", – заявил президент США Дональд Трамп, объявляя о ликвидации террориста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также