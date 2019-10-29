Сможет ли Турция подвесить на российский Су-35 НАТОвские бомбы

В Анкаре и Москве снова заговорили о продаже Турции истребителей Су-35. Если сделка осуществится, она будет иметь более технические и политические последствия, нежели военные.

Фото: EPA/UPG Российские Су-35 во время авиашоу, Алабино, Московская обл, 12 августа 2017.

В конце прошлой недели источники в турецком правительстве сообщили провластной газете Daily Sabah, что Анкара была близка к тому, чтобы договориться с Москвой о покупке 36 самолетов Су-35 у России. Российские СМИ еще в конце сентября сообщали, что обе страны ведут переговоры о покупке Су-35, но заявили, что пока рано говорить о достижении конкретной сделки.

После своего августовского визита в Россию и посещения российской авиавыставки «МАКС-2019» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заговорил о покупке российских Су-57 или Су-35. Это случилось после того, как Соединенные Штаты вычеркнули Анкару из программы по созданию истребителя F-35. Что, в свою очередь, было вызвано покупкой Турцией (являющейся членом НАТО) у России комплексов противовоздушной обороны С-400.

Вашингтон утверждал, что С-400 будет несовместим с системами НАТО и подвергнет F-35 возможной российской угрозе. В Турции, однако, акцентировали:российская система ПВО не будет интегрирована в систему НАТО и не будет представлять угрозы для альянса. И отказалась отступать от соглашения.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 11 июля 2018

Новость о покупке российских истребителей появилась после нового разногласия между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган потребовал от Трампа «передать» лидера курдского ополчения, приглашенного для дачи показаний перед Конгрессом США по поводу усугубляющегося кризиса в раздираемой войной Сирии. Напомним, Турция внесла свою лепту в сирийский кризис, начав военную операцию в приграничных районах. После начала операции в Сирии ряд европейских стран прекратили экспорт вооружений в Турцию.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель четвертого с половиной поколения. По факту это глубоко модернизированный самолет Су-27 — флагман истребительной авиации Военно-Воздушных Сил ряда постсоветских стран, в том числе и Украины, на вооружении которой находятся три десятка Су-27. С момента начала серийного производства Су-35 в 2008 году было выпущено чуть больше 100 единиц. Стоимость одного такого самолета варьируется от 31,5 до 100 миллионов долларов.

В 2016 году Россия перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре истребителя Су-35. Они несли боевое дежурство, прикрывая ударные самолёты, чтобы избежать повторения ситуации, когда российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.

Су-35 может сыграть значительную роль для турецких ВВС, пока Анкара не приобретет или не создаст собственный истребитель пятого поколения. Су-35 - это самолет поколения «4,5» который ставит его в примерно ту же лигу, что и Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon.

Фото: EPA/UPG Российская военная авиация на базе Хмеймим в провинции Латакия, Сирия.

«Турции нужен истребитель, прежде чем она запустит программу по созданию TF-X (TAI TF-X — турецкая программа по созданию истребителя пятого поколения, - LB.ua), если предположить, что эта программа продвигается вперед», - сказал Аарон Стейн, директор ближневосточной программы в Институте исследований внешней политики. - Су-35 - единственный российский самолет на рынке, который бы соответствовал этой потребности Турции».

Сейчас на вооружении турецких ВВС находится более 200 истребителей F-16, большинство из которых были построены в самой Турции по лицензии. Только восемь истребителей были куплены непосредственно в США.

«По имеющимся у нас данным, Су-35 стоит около 100 миллионов долларов США за штуку - что говорит об общей сумме в 3,6 миллиарда долларов. И эта сумма не будет включать потенциальные дополнительные затраты на оружие/инфраструктуру. В этой ценовой категории Турции понадобится кредит, - отметил Стейн. - Высока вероятность того, что Анкара будет вовлечена в российские финансовые соглашения и долгосрочные контракты на запасные части/оружие/техническое обслуживание. Это может иметь небезопасные последствия».

Фото: EPA/UPG

По словам турецкого военного аналитика Левента Озгюля, Су-35 является грозным истребителем с изощренной авионикой, но он также отметил, что у него нет технологии «невидимки», самолет требует больших объемов обслуживания, а также потребляет огромное количество топлива.

Турецкий эксперт также полагает, что одной из проблем при покупке Су-35 является совместимость боеприпасов. Турецкие ВВС используют американское и стандартное оружие НАТО. И у Анкары могут возникнуть проблемы с использованием этого оружия на российских самолетах, и поэтому, возможно, придется покупать его у Москвы.

Левент Озгюль предполагает, что Су-35 может стать для Турции логистическим кошмаром, с учетом проблем с совместимостью и значительных расходов, связанных с сохранением их работоспособностью. «Преобразование баз, бункеров, центров технического обслуживания потребует огромных инвестиций», - отметил Озгюль.