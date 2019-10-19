Путин над Сирией

Уход американских войск из районов, ранее занятых сирийскими курдами, турецкая военная операция в этих районах, приостановленная только после спешного приезда в Анкару американской делегации во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пэнсом, введение американских санкций против Турции , создание «пояса безопасности» на сирийско-турецкой границе – все это позволяет наблюдателям говорить прежде всего о перипетиях американско-турецких отношений и взаимоотношений между американцами и их союзниками в Сирии. Однако от внимания наблюдателей нередко ускользает тот факт, что главным бенефициаром ситуации, созданной в Сирии Дональдом Трампом, стал российский президент Владимир Путин.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству первого блока АЭС *Аккую*, Турция, 03 апреля 2018.

Внезапный и не согласованный с союзниками демарш Дональда Трампа в очередной раз продемонстрировал, что на американскую администрацию – по крайней мере, на администрацию Дональда Трампа – полагаться нельзя ни в коем случае. Трамп предаст кого угодно в любой момент даже не потому, что это целесообразно, а просто потому, что ему так хочется. И после чисток в американской администрации не осталось никого, кто может остановить этого всевластного сумасброда.

Зато Путин выступил посредниками в соглашении между сирийскими курдами и режимом Башара Асада, под контроль войск которого теперь должна перейти сирийско-турецкая граница. И получилось, что сирийские курды – самые верные союзники Соединенных Штатов – в вопросе собственного выживания могут полагаться не на Трампа, а на Путина. В данной ситуации – только на Путина. Потому что только Путин их и может защитить, когда они оказываются между двух огней – между Эрдоганом и Асадом.

При этом Трамп бросил на произвол судьбы в Сирии не только курдов, но и своих европейских союзников – в первую очередь французов, которые находились там вместе с американцами. Внезапный вывод американских войск и молниеносное начало турецкой военной операции уже привели к беспрецедентному событию послевоенных десятилетий – прямому столкновению в Сирии войск двух стран-членов НАТО, Франции и Турции, происшедшему в окрестностях Кобани. Французам из Сирии придется уходить – что, конечно, станет сильным ударом по политическому самолюбию Эммануэля Макрона. Однако, что интересно – в вопросе обеспечения безопасности тех же сирийских курдов Париж рассчитывает не на Вашингтон – странно было бы после всего рассчитывать на Вашингтон – а на Москву. Теперь понятно, зачем Путин Макрону? И отнюдь не только тогда, когда речь идет о Ближнем Востоке.

Фото: EPA/UPG

И действительно, после того, как президент Эрдоган выбрасывает в мусорную корзину панибратские послания от президента США и маринует в приемной вице-президента, единственным мировым лидером, который сохраняет с турецким президентом хорошие отношения, остается президент России. Не Трамп, не Макрон, а Путин. И не случайно президент Эрдоган уже через несколько дней будет обсуждать детали сирийского урегулирования в Сочи. Заметим: это вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео полетели к Эрдогану в Анкару. А сам Эрдоган летит в Сочи к Путину.

Потому что для Эрдогана важно, чтобы его операция в Сирии была бы зачисткой, а не войной, чтобы не начались столкновения с войсками Асада или иранцами. А Путин может быть посредником и в диалоге с Дамаском, и в диалоге с Тегераном. Весь тот уровень посредничества, который раньше обеспечивал Вашингтон, теперь обеспечивает Москва! И при этом у России есть в Сирии свои войска, а американцы оттуда уходят. И при этом только Россия и Турция своими действиями могут дирижировать миграционными потоками в Европе, ослабляя или усиливая уровень кризиса в Сирии.

Справедливости ради нужно отметить, что этот успех Путина – отнюдь не только результат его расчетов и активности. Это непосредственная «заслуга» обоих последних американских президентов – Барака Обамы с его пораженчеством и Дональда Трампа с его сумасбродством. То, что объединяет двух условных антагонистов – это практически полное непонимание того, как меняется мир, которым им приходится, по сути, руководить во главе единственной супердержавы.

Американские президенты теперь имеют дело с авторитарными правителями, которые надежно прикрыты демократическими процедурами и не отнюдь не так боятся санкций и ухудшения жизни подданных, как опасались этого диктаторы, приходившие к власти в результате военных переворотов. Сопротивляться популизму гораздо труднее, тем более когда ты сам – популист. Вакуум, который образуется в результате ухода США и Запада с той или иной позиции немедленно заполняется – при этом его заполнение не несет, как в годы «холодной войны», идеологический оттенок. А потому надежды на возвращение Соединенных Штатов туда, откуда они уходят, тщетны.

Украины это в полной мере касается. Если Запад допустит возвращения Украины в российскую сферу влияния – а укрепление позиций Путина на Ближнем Востоке позволяет российскому президенту занять еще более жесткую позицию на постсоветском пространстве в целом и в конфликте с Киевом в частности – то в этом случае рассчитывать на второй шанс для Украины можно будет только через десятилетия. Поэтому для Украины так важно сейчас отстоять свой суверенитет в этом сложном мире, где Запад сдает карты Путину.

Фото: EPA/UPG

Да, и при этом, конечно, нужно рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов и президента Трампа. Но осторожно. Чтобы не оказаться в положении сирийских курдов.