Министр энергетики США опроверг связь своей отставки с Украиной

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил о том, что скандал, связанный с Украиной, не имеет никакого отношения к его грядущей отставке.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Это не имеет никакого отношения к Украине", - сказал Перри, комментируя сообщение о его отставке в интервью Fox News, добавив, что он собирается вернуться в Техас, где его ждет реализация другого проекта.

Перри добавил, что он еще не знает, будет ли он сотрудничать с расследованием по поводу возможного импичмента Дональда Трампа, которое ведут демократы в Палате представителей.

О предстоящей отставке Перри в четверг сообщил президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе три комитета Палаты представителей, ведущие расследование о возможности импичмента, выписали на имя Перри повестку с требованием передать к 18 октября все документы, имеющие отношение к его участию в попытках президента Трампа оказать давление на Украину для расследования в отношении Джо и Хантера Байденов.

Отвечая на вопрос о том, выполнит ли он требование демократов, Перри сослался на юристов Белого дома.

"Наш главный юрист рассматривает это прямо сейчас, и когда они пришлют свой ответ в конце этого дня, каким бы он ни был, я ему последую", - заявил министр.

Перри сообщил, что он попросил Трампа совершить июльский звонок Владимиру Зеленскому, согласившись со словами президента, сказанными Трампом ранее.

Перри сказал, что он попросил Трампа поговорить с Зеленским о коррупции и предоставить Украине альтернативу российскому газу в виде поставок из США сжиженного природного газа. Имя Байдена никогда не упоминалось в разговорах, которые Перри вел с Зеленским или представителями Белого дома, добавил министр.

Перри также сказал, что он не видит никакой проблемы в консультациях по поводу Украины с Руди Джулиани, личным юристом Трампа. "Я работал с ним. Я доверяю ему", - сказал Перри. Когда Перри был губернатором Техаса, он, по его словам, "все время использовал информацию, получаемую от людей, которые не работали в правительстве".

Кроме того, демократы запросили информацию о присутствии министра энергетики в составе президентской делегации США на инаугурации Зеленского в мае. Перри тогда возглавил делегацию, в которую вошли посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, бывший представитель США на Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Председатели трех комитетов Палаты представителей также требуют документального подтверждения усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить президента Украины заменить членов совета "Нафтогаза".