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Германия и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружием

Участники маневров отрабатывают использование истребителей-бомбардировщиков и установку ядерного оружия на самолеты.

Германия и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружием
Фото: nato.int

Вооруженные силы Германии и ее союзников по НАТО участвуют в секретных учениях, сценарий которых предполагает ядерную войну.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В рамках маневров под названием "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon) планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Кроме того, участники отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и их установку. Тренировочные полеты проходят без бомб.

Подробная информация о деталях учений на данный момент отсутствует. Однако опубликованные в интернете фотографии указывают на участие в маневрах итальянской авиации.

Напомним, ранее во Львовской области прошли  многонациональные учения "Rapid Trident".

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