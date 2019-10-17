Путин поручил взяться за "духовно-нравственное" воспитание молодежи

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам взяться за духовно-нравственное воспитание молодежи.

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля, пишут росСМИ.

Помимо поощрения учителей и воспитателей, власти планируют создать "координационный центр" для производства молодежного контента в интернете.

Кроме того, президент распорядился регулярно проводить исследования предпочтений и особенностей поведение молодежи в интернете. Предполагается, что это поможет повысить информированность государственных органов и профильных организаций о влиянии информационной среды на "формирование взглядов подрастающего поколения".

Выполнение этих задач поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву, который должен отчитаться о проделанной работе до 1 декабря 2019 г.

По экспертным оценкам, все больше российской молодежи участвует в демонстрациях. Так, среди более тысячи задержанных на акции в Москве в начале августа было 50 несовершеннолетних.