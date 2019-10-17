Трамп посоветовал Эрдогану "не быть дураком" и сесть за стол переговоров с сирийскими курдами, - The New York Times

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и не изображать из себя "крутого парня".

Об этом пишет издание The New York Times, которое опубликовало официальное письмо президента США.

"Уважаемый господин Президент! Давайте договоримся о хорошей сделке! Вы не хотите нести ответственность за массовые убийства тысяч людей, а я не хочу отвечать за уничтожение турецкой экономики - но я пойду на это", - пишет Трамп.

Он также напомнил напомнил, как США уже вводили санкции против Анкары в 2018 году - после ареста пастора Брансона.

"Я приложил много усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подведите мир. Можно многое сделать. Генерал Мазлюм (командующий курдских сил демократической Сирии - ред.) готов вести переговоры с вами, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли раньше. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного. История будет благосклонна к вам, если вы сделаете это правильно и гуманно. Она будет смотреть на вас как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком! Я позвоню вам позже", - написал Трамп.

Фото: nytimes.com

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию. В Евросоюзе и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

16 октября, Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию". По его словам, курды должны покинуть обозначенную Анкарой 444-километровую буферную зону вдоль турецко-сирийской границы в направлении Ирака, которая достигает на 32 километра вглубь территории Сирии.

В среду, 16 октября, госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс отправились в Турцию на переговоры с Эрдоганом.