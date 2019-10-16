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Россия сняла с поезда трех дипломатов США

Сотрудники американского посольства пытались попасть на территорию взрыва у Северодвинска.

Россия сняла с поезда трех дипломатов США
Фото: topwar.ru

В России трое сотрудников американского посольства сняты с поезда "Нёнокса - Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой информированный источник.

Среди дипломатов военно-морской атташе при посольстве США в России Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

"Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. После проверки документов они были отпущены.

Напомним, взрыв, в результате которого погибло пять ученых и был зарегистрирован повышенный уровень радиации, произошел 8 августа. Мировые СМИ высказывали предположение, что россияне могли проводить испытания новой ракеты Skyfall (Буревестник), разработку которой ранее анонсировал президент РФ Путин.

Через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области. 

Российская корпорация заявила, что взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Американская разведка выяснила, что причиной взрыва в Архангельской области на севере России, который привел к утечке радиации, могла стать попытка поднять ракету с ядерным зарядом со дна моря.

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