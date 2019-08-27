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Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор

После взрыва в воздух попали изотопы бария и стронция, что является доказательством взрыва реактора, а не ракеты.

Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор
Фото: kp.ua

8 августа на российской военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждала российская корпорация "Росатом". 

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации Нилса Бомера.

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - заявил Бомер.

Напомним, после взрыва в Архангельской области врачи РФ рассказали, что без защиты контактировали с людьми с лучевой болезнью. Докторов никто не предупреждал о том, что пострадавшие радиоактивны. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. 

После этого в больнице провели дезактивацию, военные изъяли все документы и истории болезней, а также всю одежду пострадавших и носилки.

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