Умер британский политтехнолог, который работал на Тэтчер и Ельцина

Клиентами Тима Белла в разное время также были правительства Чили, Беларуси, Саудовской Аравии и ЮАР.

Британский политтехнолог Тим Белл, участвовавший в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина, скончался на 78-м году жизни.

О смерти Тима Белла сообщил его бывший деловой партнер Пирс Поттингер, передает ВВС.

Белл прославился как одна из ключевых фигур трех успешных предвыборных кампаний Консервативной партии Британии: в 1979-м, 1983-м и 1987 годах.

В 1996 году Тим Белл участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, переизбиравшегося на пост президента России. Как отмечает британская газета Guardian, главной задачей Белла было улучшение имиджа Ельцина, которого в то время активно критиковали за злоупотребление алкоголем и войну в Чечне.

Белл также был другом российского олигарха Бориса Березовского, а после его переезда в Лондон работал в качестве его консультанта и представителя. В 2006 году основанное Беллом PR-агентство Bell Pottinger Communications впервые распространило фотографию экс-сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, умирающего в британской больнице от отравления полонием.

Клиентами Белла в разное время также были правительства Чили, Беларуси, Саудовской Аравии и ЮАР.

В своем заявлении Поттингер называет Белла "пионером политических коммуникаций, выдающимся деятелем рекламы и самым блестящим PR-стратегом".