Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
ГлавнаяМир

Axios: Трамп предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

"Бросаем бомбу в глаз урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?"

Axios: Трамп предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп предлагал высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности изучить использование ядерных бомб для борьбы с ураганами, угрожающими стране.

Об этом пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

"Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?" - цитирует издание слова Трампа в изложении своего источника.

Президент США также поднимал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. В записке совета национальной безопасности США от 2017 года описывается разговор, в котором Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их от удара США. Источник уточнил, что в этой записке нет слова "ядерный". По его словам, президент просто говорил о бомбардировках ураганов.

Идея Трампа не получила официального оформления. В Белом доме заявили, что не комментируют частные разговоры, которые президент мог вести со своей командой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также