Axios: Трамп предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

"Бросаем бомбу в глаз урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?"

Президент США Дональд Трамп предлагал высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности изучить использование ядерных бомб для борьбы с ураганами, угрожающими стране.

Об этом пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

"Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?" - цитирует издание слова Трампа в изложении своего источника.

Президент США также поднимал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. В записке совета национальной безопасности США от 2017 года описывается разговор, в котором Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их от удара США. Источник уточнил, что в этой записке нет слова "ядерный". По его словам, президент просто говорил о бомбардировках ураганов.

Идея Трампа не получила официального оформления. В Белом доме заявили, что не комментируют частные разговоры, которые президент мог вести со своей командой.