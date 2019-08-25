Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Во французском Байонне акция противников проведения саммита "Большой семерки" переросла в массовые беспорядки, в результате которых полиция задержала 68 человек. Об этом сообщает BFM TV.

В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе антиглобалисты, экологи и "желтые жилеты". Протестующие кидали в полицейских булыжники. Силы полиции значительно превосходили силы демонстрантов: G7 охраняют 13 тысяч сотрудников правоохранительных сил.

Около 19:00 по местному времени полиция применила против участников акции протеста водяные пушки и слезоточивый газ. Около 20:30 демонстрантов разогнали. Обошлось без пострадавших.

После жесткого разгона акций в Байонне антиглобалисты из Alternatives G7 сообщили в Твиттере, что отменяют протестные мероприятия в семи населенных пунктах Французской Страны Басков, запланированные на воскресенье. Свое решение организаторы объяснили тем, что не могут гарантировать безопасность участников протестов из-за действий полиции.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

45-ый саммит G7 начался в субботу, 24 августа, в соседнем к Байонне городе - Биаррице.

В первый день саммита его участники обсудили потенциальное возвращение России в состав "Большой семерки", передает японское агентство Kyodo слова высокопоставленного японского чиновника. Результат этих переговоров неизвестен.

Россию исключили из "Группы восьми" после аннексии Крыма в 2014 году.